Lommel

Bij de politie is maandag rond 14.15 uur een inbraak in een huis in de Kanaalstraat op Kerkhoven gemeld. De garagepoort werd geforceerd. Wat er werd gestolen, was maandag in de vooravond nog niet duidelijk.

De avond voordien was er een inbraak ontdekt in een huis in de Willem Elsschotstraat op Heeserbergen. Daar kwamen dieven binnen via een achterdeur. De inboedel werd overhoop gehaald. De buit bestaat uit geld en juwelen. mm