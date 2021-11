Priester in spe Gianluca Loperfido in een duet met Rocco Granata. — © RR

GENK

Afgelopen weekend is Gianluca Loperfido, priester in spe, bij Rocco Granata aan huis geweest en heeft er, samen met de muzikale geestesvader van Marina, een duet gezongen. Zo ziet Gianluca zijn tweede droom, naast een ontmoeting met de paus twee weken geleden, in vervulling gaan.