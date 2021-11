Red Lions zijn eerste plaats op wereldranglijst kwijt

De Belgische hockeymannen hebben hun eerste plaats op de wereldranglijst moeten inleveren. Na de 1 op 6 tegen Nederland in de Pro League worden de Red Lions maandag in het nieuwe klassement voorbijgestoken door Australië. De Red Panthers sluiten het jaar af als zevende.

In het laatste klassement van 2021 totaliseren de olympische kampioenen 2.632 punten. Australië, dat niet meer in actie kwam sinds de verloren finale in Tokio tegen België, voert de ranking aan met 2.642 punten. Dan volgen India (2.362), Nederland (2.234) en Duitsland (2.038).

De Red Panthers doen met hun zevende plaats (1.939 punten) op het einde van het jaar een stuk beter dan twaalf maanden geleden, toen ze twaalfde stonden. Nederland (3.015 punten) staat op 1 voor Engeland (2.375 punten) en Argentinië (2.361 punten).