Partnergeweld is geen privézaak, het is een maatschappelijk probleem – alleen al door de omvang: één op de vier volwassenen krijgt er in een of andere vorm mee te maken. Dat inzicht wint veld bij politie en justitie, die meer en meer samenwerken met hulpverlening. "Als we wachten op strafbare feiten om in te grijpen,

is het al te laat."