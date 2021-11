Cultuurhuis Tessenderlo start met podcast over lokale helden

Tessenderlo

Cultuurhuis Tessenderlo startte met een gloednieuw project: de cultuurhuis Tessenderlo Podcast. “Tweewekelijks kan je via alle reguliere podcastapps zoals Spotify en Apple Music een nieuwe aflevering van de cultuurhuis Tessenderlo-podcast beluisteren”, zegt Tom Rouvrois van het cultuurhuis. “Lokale helden en bekende personen gaan in gesprek met LOOkale held Sven Ceustermans (links op de foto). Dat levert beklijvende, inspirerende en intrigerende verhalen op. In de eerste aflevering van de podcast gaat LOOkale held Sven Ceustermans in gesprek met de Looise kunstenaar Frans Vogels, die zichzelf na een traumatische gebeurtenis leerde schilderen en ondertussen zo succesvol is dat zijn werken overal ter wereld te zien zijn, van Zweden tot in Dubai. Een podcast over lokale verhalen zorgt voor verbinding bij de mensen. Dat is wat we allemaal nodig hebben.” zb