Bizarre beelden uit Noorse voetbalcompetitie: theatrale doelman smeert eigen ploegmaat rode kaart aan opstootje

Was het een lang sluimerende ruzie die tot uitbarsting kwam, of een nooit gezien staaltje van tijd winnen? Feit is wel dat Viking net daarvoor een scheve situatie helemaal had omgedraaid. Pas in minuut 88 zorgde Berischa voor de 2-2 vanop de stip, in de 93e minuut trapte Bjorshol zijn ploeg naar een 2-3-zege. Waarna de poppen aan het dansen gingen binnen de eigen ploeg.

Het incident bleef naar verluidt niet al te lang hangen. Viking was er snel bij om via de officiële kanalen een foto van de twee de wereld in te sturen, met een toepasselijke boodschap: “Smile”.

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nog opvallend: in de samenvatting die Viking zelf op YouTube postte, is het incident niet te zien.