Jaarlijkse veldloop vervangen door alternatieve sportdag

Leopoldsburg

Omdat de overheid al eerder het advies gaf om scholen niet te mengen tijdens de jaarlijkse veldloop, ging de sportdienst van Leopoldsburg op zoek naar een gepast alternatief. Uiteindelijk werd gekozen voor een programma waarin alle klassen uit het lager onderwijs de kans kregen om een halve dag apart te sporten. Zo was er een obstacle run die buiten gelopen werd en een container escape, die tegelijk gezien werd als teambuilding. Verder was er een fun run voorzien met springkastelen en een parcours dat de leerlingen rond de wereld leidde. De fruitveiling van Sint-Truiden had voor iedereen een appel klaar gelegd. sb