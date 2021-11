Brouwerij De Logt organiseert wintermarkt met artisanale producten

Hechtel-Eksel

Mario Vanherck en Petula Thyssen, twee leerkrachten uit Eksel, stelden twee jaar geleden hun zelfgebrouwen bier De Logt voor. Zondag organiseerden ze met hun brouwerij een wintermarkt in Eksel, op de Locht natuurlijk. Op deze markt stonden 18 kraampjes met artisanale producten waarbij de bezoekers al wandelend een eindejaarscadeautje konden kopen. Daarna konden ze terecht op het verwarmde buitenterras waar ze een koud of warm drankje konden nuttigen.

“Vorig jaar behaalden we ons label als fietsterras en deze zomer had dat terras bij goed weer veel succes”, vertellen Mario en Petula. “We wisten dat we ons terras deze winter niet zomaar konden openen. Het volk zou wegblijven. Daarom besloten we om een wintermarkt te organiseren met zelfgemaakte producten.”

Mario en Petula brouwen hun bier zelf en doen dat in een brouwerij in Herentals. Ze hebben tot nu toe vier bieren en zijn bezig met een samenwerking met de Korhaan in Hechtel. peb