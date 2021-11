Lommelse jeugdbewegingen pennen warme boodschappen neer op Hertog Janplein

Lommel

Zaterdag organiseerde de jeugdraad van Lommel het Warmste Jeugdwerk Weekend, een initiatief van de Warmste Week met speciale aandacht voor de Lommelse jeugdbewegingen en animatoren. Voorzitster van de Lommelse jeugdraad Melissa Luyck (23) is een van de 21 jongerenambassadeurs van Vlaanderen en Brussel. “Met dit Warmste Jeugdwerk Weekend willen we de Lommelse jeugdbewegingen in de kijker zetten, want Lommel is een warme stad waar veel jeugdwerk is”, vertelt Melissa. “De Chiro, KSA of Scouts zijn plaatsen waar kinderen altijd kunnen zijn wie ze zijn.”

Tijdens de actie op het Hertog Janplein konden de verschillende jeugdbewegingen en animatoren van Lommel een boodschap schrijven in de vlam die de komende weken te zien is op het plein. “We verkopen chocolademelk en vlammetjes om geld in te zamelen voor de Warmste Week, die dit jaar in het thema staat van: kunnen zijn wie je bent”, aldus Melissa. “Met een dj-set van Tony de Ruyter en een optreden van de tweede Noord-Limburgse jongerenambassadeur Rian Snoeks is het een gezellige middag.”

Toos (8) en Jinte (8), leden van KSA Lutlommel meisjes kwamen ook wat in de vlam schrijven. “We willen deze activiteit steunen omdat we het belangrijk vinden dat alle mensen moeten kunnen zijn wie ze willen zijn.” (nma)