Lummense bib lanceert leeshoek voor baby’s en peuters

Lummen

Vorige week werd in de bibliotheek van Lummen een leeshoek ingericht voor baby’s en peuters. “Bedoeling is om ouders te stimuleren om naar de bib te komen om hier voor te lezen, bij de prenten te vertellen of boekjes uit te lenen”, vertellen Sofie Luyten en Nele Baptist van de bibliotheek. “Ze vinden hier stoffen boekjes en zelfs plastieken boekjes die mee in bad mogen, maar ook voel- en knisperboekjes die geluiden maken. In sommige exemplaren staan alleen figuren, soms ook wat tekst. Alle boekjes kunnen ook uitgeleend worden en de badboekjes wassen wij daarna in een wasmachine. De boekjes staan in speciale bakken en naast twee zetels en poefen liggen ook speelmatten in de vorm van grote bladeren, een bedje en een kartonnen schildpad waar je kan inkruipen. In de informatieve boeken tegen de wand kunnen ouders tips vinden over opvoeden. Op de website boekstart.be vind je meer info en filmpjes over ons project.” klu