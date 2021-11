Handboogmaatschappij Oude Stam Neerpelt viert 175ste verjaardag

Pelt

Handboogmaatschappij Oude Stam Sint-Sebastiaan Neerpelt vierde zopas zijn 175-jarig bestaan. Door corona bleef het een beperkt feestje in clubverband. Een delegatie van het gemeentebestuur kwam met gelukwensen. “Dankzij het opzoekwerk van de heemkundekring van Neerpelt weten wij met zekerheid dat de handboogmaatschappij Oude Stam Sint-Sebastiaan al in 1846 bestond of opgericht werd”, vertelt Anita Vos, die al tien jaar voorzitter is van KHM Oude Stam. Zij runt de club met 65 boogschutters.

“Twee medailles die in 1846 behaald werden, zijn nog in het bezit van de club”, aldus Vos. “De namen van Willem Kuppens en Theodoor Goyers staan erin gegraveerd. Oude Stam was een onafhankelijke maatschappij zonder veel folklore, maar toch een vereniging die mag bogen op een rijke geschiedenis en tradities.” Het 175-jarig bestaan van de club gaat de annalen in met corona en een pentekening van clublid Danaë Vaes, die in de eregalerij komt te hangen. Sinds juni 2018 beschikt Oude Stam over een modern clubhuis op sportpark De Roosen.

Op de foto: het bestuur van Oude Stam met v.l.n.r. Johan Maes, Anita Vos, Pieter Driesen (penningmeester), Luc Franssen en Jean-Marie Mathijs. path