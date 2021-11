Antwerpen

Het Antwerpse hof van beroep heeft Genkenaar Shane Ronge twee jaar cel opgelegd nadat hij een medegevangene te lijf ging. Hij krijgt van de beroepsrechter een jaar korting in vergelijking met de uitspraak in eerste aanleg. Of het veel uitmaakt, valt te betwijfelen, want Ronge zit een levenslange celstraf voor de moord op Maasmechelaar Hilmi Gedik uit.