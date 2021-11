Handwerkclub Kreativa viert 30ste verjaardag en meteen ook het einde van hun club

Pelt

Na exact 30 jaar valt het doek over handwerkclub Kreativa in Overpelt. Corona en ook de leeftijd van de dames liggen aan de basis van deze keuze. “Onze werking werd de dupe van Covid-19”, zegt Jeannette Dreesen, die mee aan de wieg stond van Kreativa op 28 november 1991. “Bijeenkomsten waren niet meer mogelijk. Onze leden zijn ook allen boven de 70, het oudste lid is 91. Dan ben je voorzichtig in doen en laten. We hebben gezocht naar een datum om toch nog iets te vieren. Dat werd dan het 30-jarig bestaan dan.”

Bij de opening van de Zinnezaal in Palethe in juni 2004 pakten de dames van Kreativa nog uit met de langste merklap. ”Een record van 125 meter aan mekaar genaaid”, zegt Jeannete. “Dat blijft in het collectief geheugen hangen. De expertise daarvoor deden wij op in Middelburg.” path