Crowdfunding dreigt te mislukken voor bouwvallige Truiense residentie

De crowdfunding die werd opgezet door de eigenaars van de met houtrot aangetaste appartementen in Sint-Truiden dreigt te mislukken. De eigenaars wilden via een crowdfunding 50.000 euro binnenhalen om daarmee de vaste maandelijkse kosten en de toekomstige juridische kosten te bekostigen. Momenteel is er nog maar 2.710 euro opgehaald.

LEES OOK. Crowdfunding voor bewoners van bouwvallige residentie Platanus: “Hopen 50.000 euro op te halen”

In 2014 werden de appartementen van residentie Platanus aan de Luikersteenweg in Sint-Truiden opgeleverd. Omdat het houtskelet van de residentie tijdens de bouw lange tijd aan vocht was blootgesteld bleek dat die, enkele jaren na de oplevering,was aangetast door houtrot. Deze zomer besloot het schepencollege van Sint-Truiden dat er door die verrotting van de skeletstructuur instortingsgevaar was en moesten alle bewoners van de 25 appartementen binnen de week een andere verblijfsplaats zoeken.

Tijdens een algemene vergadering in september werd er beslist om een crowdfunding in naam van de vereniging van de 25 mede-eigenaars op te richten om geld in te zamelen. Dat geld moest dienen voor het betalen van de maandelijkse kosten en ook als spaarpot om de torenhoge juridische kosten voor de komende rechtszaak te betalen. Bovenop de lopende kosten voor hun onbewoonbare pand komen nu immers ook de erelonen voor de technische expertise en de advocaat die hun belangen behartigt. Voor gezinnen die niet alleen een hypothecaire lening voor hun appartement moeten afbetalen maar ondertussen ook een andere woning moeten huren, is dit een financiële strop.

LEES OOK. Gedupeerde gezinnen Parc du Sud ontvangen nieuwe “dreigbrief”: “Klap in ons gezicht”

Het is nog onduidelijk wanneer een gerechtelijke uitspraak verwacht wordt, maar alles wijst erop dat de zaak nog lang kan aanslepen. Bovendien blijkt dat de verzekeringsmaatschappij de polis eind volgende maand opzegt, waardoor het volledige gebouw vanaf dan onverzekerd is. Hierdoor zijn de eigenaars aan bijkomende risico’s blootgesteld, waardoor de appartementen nog verder aan waarde dreigen te verliezen.

Zo’n drie weken voor de crowdfunding op 18 december afloopt, blijkt dat er slechts 2.700 euro van de beoogde 50.000 euro werd ingezameld. Tot 18 december kan er nog geld gestort worden via https://projects.koalect.com/project/34860