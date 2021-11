Diest

Via een slaapkamerraam zijn dieven in een huis in de Genevenne binnengedrongen. De feiten werden vrijdag vastgesteld. In de slaapkamer werden kasten doorzocht. De buit bestaat uit een paar pantoffels.

Ook op de Eduard Robeynslaan werd de achterdeur van een huis opengebroken. Het hele huis werd doorzocht maar er werd niets gestolen.

mm