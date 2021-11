Jeroen Rutten (links) en Ronny Czornyj op het veld van Elen, waar ze nog samenwerkten als T1 en T2. Nu zijn beiden coach in Nederlands-Limburg. “Na 17 uur is het land op slot, waardoor we niet meer kunnen trainen.” — © Dick Demey

Een vervroegde winterstop is onafwendbaar in het Nederlandse amateurvoetbal. Trainingen en midweekmatchen zijn door de avondlockdown niet meer mogelijk. “Na 17 uur is het land op slot, waardoor we niet meer kunnen trainen”, vertellen Ronny Czornyj van derdeklasser Langeberg uit Brunssum en Jeroen Rutten van vierdeklasser Roosteren VV.