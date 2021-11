Schutterij Sint-Laurentius viert buksmeester Rik voor halve eeuw inzet

Bocholt

Rik Ooms leeft voor het buksschieten en zijn schutterij. Al meer dan een halve eeuw is hij bestuurslid en nu werd hij dan ook in de bloemetjes gezet voor 50 jaar buksmeester bij schutterij Sint-Laurentius. “Op 9-jarige leeftijd schoot Rik zijn eerste kogel met de buks”, vertelt Angelien. “Als opvolger van Pol Peeters nam hij zijn taak ernstig.” Zo won de schutterij al het geroemde Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) en andere belangrijke schietwedstrijden. “Dankzij de kennis en ervaring van Rik”, klinkt het. “In al die jaren werden er 500.000 loden kogels gegoten.” Ook de jeugdschutters kijken op naar Rik. “Hij is de beste buksmeester”, zegt Bieke Geijsels. “Blij dat we gebruik kunnen maken van zijn kennis.” rdr