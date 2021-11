Bewoners ’t Weyerke bezoeken tentoonstelling ‘Bella Ciao’

Heusden-Zolder

De kunstkijkers van ’t Weyerke brachten zopas een bezoekje aan de expositie Bella Ciao in ZLDR luchtfabriek in Heusden-Zolder. Ze genoten van de meer dan 250 kunstwerken van 43 kunstenaars. “De expositie viert de 21ste verjaardag van Artikel 27, een organisatie van Art 27 vzw”, legt Gerlinde Gilissen van de organisatie uit. “De expo is nog gratis te bezoeken tot en met 12 december, elke dag behalve maandag. We doen er alles aan om het in veilige omstandigheden te laten verlopen. De bezoekers van ’t Weyerke hebben massaal genoten van de kunst tijdens hun bezoek.” zb