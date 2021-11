Officieel: Manchester United stelt Ralf Rangnick aan als opvolger van ontslagen Solskjaer

LEES OOK. De Red Bull-filosoof die bijna trainer van Club Brugge was: wie is Ralf Rangnick, nieuwe (interim-)coach van Manchester United?

Rangnick verlaat het Russische Lokomotiv Moskou om aan de slag te gaan bij de Mancunians. Daarvoor trainde hij onder meer RB Leipzig, Schalke 04, Hoffenheim, Hannover en Stuttgart. In 2012 ging Rangnick aan de slag als sportief directeur van Red Bull Salzburg en RB Leipzig. Daar staat hij bekend als peetvader van de Red Bull-filosofie van gegenpressing. Daarbij probeert een ploeg, nadat ze de bal heeft verloren, zo snel en zo hoog mogelijk terug in balbezit te komen in plaats van terug te zakken.

Onder zijn bewind (en dankzij de centen van Red Bull) promoveerde RB Leipzig van de vierde klasse naar de Bundesliga. Twee keer ging Rangnick een korte periode aan de slag als coach van de Duitse club. In 2019 werd hij aangesteld om alle voetbalactiviteiten van Red Bull GmbH te overzien, daaronder ook New York Red Bulls en Red Bull Bragantino. In juli 2021 tekende hij een driejarig contract bij Lokomotiv Moskou, maar dat ruilt hij nu dus in voor enkele maanden als manager van Manchester United. Nadien zal hij nog twee jaar de rol van adviseur opnemen bij de Engelse grootmacht.

Bij Manchester United werd Ole Gunnar Solskjaer vorige week zondag aan de deur gezet. Dat gebeurde daags na het 4-1-verlies tegen Watford, waardoor het team naar de achtste plaats in de Premier League zakte. De Noor was een kleine drie jaar trainer van de ploeg waar hij jarenlang het mooie weer maakte in de spits. Michael Carrick nam voorlopig over zag ManU zondag gelijkspelen tegen Chelsea.