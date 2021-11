Philomène en Gerard trakteren vuilnisophalers op taart en koffie

Herk-de-Stad

In het kader van de week van de vuilnisophaler werden de ploegen die in Herk-de-Stad het vuilnis ophalen verrast met lekkers. Voor ze aan hun ronde begonnen, waren de vuilnisophalers te gast bij Gerard Engelen en Philomène Geuns in Schulen voor een traktatie met taart, koffiekoeken, croissants en een drankje. “Zo willen we onze waardering tonen voor het werk dat de mannen van de ophaaldienst verrichten”, zegt Philomène. “Onze dochter Annick is sinds enkele jaren ook chauffeur voor het ophalen van huisvuil. Vroeger deed ze internationaal transport, maar daar is ze mee gestopt. Wij weten goed wat haar werk inhoudt. ” Annick kon door corona zelf niet aanwezig zijn bij de ontvangst. “Wij stellen dit gebaar heel erg op prijs”, vertelt Nafiz Özturk, een van de vuilnisophalers die er wel bij kon zijn. “Onderweg ervaren we soms dat andere weggebruikers geen begrip hebben voor het werk dat we verrichten. Dat krijgen we dan al wel eens te horen.” lw