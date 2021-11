Olieprijzen stijgen opnieuw sterk na “omikronschok”

Rond 11.30 uur was de prijs voor een vat Brent-olie uit de Noordzee, de Europese referentie, 4,13 procent gestegen tot 75,72 dollar. In New York was de prijs van de Amerikaanse oliesoort West-Texas Intermediate (WTI) eveneens opgelopen met 4,67 procent tot 71,33 dollar per vat.

Beide benchmarks voor ruwe olie waren afgelopen vrijdag meer dan 10 procent gedaald als gevolg van het onrustwekkende nieuws over een nieuwe coronavariant die ontdekt werd in Zuid-Afrika. Die zogenaamde ‘omikronschok’ zorgde ervoor dat de prijsstijgingen van de afgelopen twee maanden in één klap ongedaan werden gemaakt.