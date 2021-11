Damhert schenkt deel van opbrengst aan covidkonijntjes en cavia’s op Fair Friday

Heusden-Zolder

Met de actie #FairFriday ging Damhert in tegen de massale uitverkoopdrift van Black Friday door in te zetten op covidkonijntjes en verwaarloosde cavia’s. “Op deze dag wilden we het gewoon fair spelen en respect creëren voor mens, dier en milieu”, zegt Grete Remen. “Wij kozen om het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum (VZOC) in Heusden-Zolder te steunen tijdens deze Black Friday-week. Deze organisatie geeft dieren recht op een aangenaam leven, want ze horen een volwaardige plek te krijgen in onze maatschappij. In het opvangcentrum zitten nu meer dan 300 van deze wegwerpdiertjes, meer bepaald gedumpte covidkonijntjes en verwaarloosde cavia’s. Gelukkig zitten ze daar nu veilig en worden ze verzorgd, maar ze zoeken wel dringend een thuis. Damhert wil daarom deze diertjes extra helpen, want hun verzorging/sterilisatie kost handenvol geld.” Daarom schonk Damhert 15% van de webshopverkoop tijdens deze FairFriday-dag aan het opvangcentrum. zb