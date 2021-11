The Flames en molenaar Erwin zamelen 1.188 euro in voor vzw Teutenhuis

Hechtel-Eksel

Afgelopen zomer troffen vrijwillige molenaar Erwin Hamers en The Flames, bestaande uit Charmène Kox en Ilse Drees, elkaar in Hechtel-Eksel. Ze kwamen op het idee om samen vzw Teutenhuis te steunen, een kleinschalige woonvorm waar jongvolwassenen met een lichte mentale beperking een warme thuis vinden.

Erwin liep mee met de Boslandtrail van 100 kilometer waarbij hij ondersteund werd door zijn verzorger Luc en gesponsord door Prik & Tik Leopoldsburg. Daarnaast gaf hij een rondleiding in de Ekselse Stermolen voor Fifty-One Club De Dommel met aansluitend een presentatie. De opbrengst van dat alles schonk Erwin integraal aan het goede doel. Ook vond hij Adriaens Molenbouw uit Weert bereid om een steentje bij te dragen.

“Maar zeker zo belangrijk zijn de talrijke giften die we mochten ontvangen naar aanleiding van de Facebookposts, een standje bij het voetbal in Hechtel en Eksel en van het winkelend publiek”, vertellen The Flames. Dankzij alle bijdrages konden The Flames een cheque van maar liefst 1.188,25 euro overhandigen aan vzw Teutenhuis. peb