Sint-Martinuskerk Beek opent tentoonstelling over hoe Bree aan ramp ontsnapte in WO II

Bree

In het kerkenplan is voorzien dat de Beekse Sint-Martinuskerk een museumkerk wordt. Erfgoed Bree organiseerde er al de tentoonstelling Waarom zijn Bree en Bocholt op 11 mei 1940 aan een ramp ontsnapt, naar het gelijknamige boek van Philip Moreau (foto). “Deze pittoreske kerk is heel geschikt om een tentoonstelling in te organiseren”, klinkt het bij de leden van Erfgoed Bree. “Onze archeoloog Rik van de Konijnenburg voorzag een aantal belangrijke beeldengroepen van de kerk ook al van een QR-code: zeker de moeite waard om eens te scannen.” De kerk is overdag altijd open. pabr