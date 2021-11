Scouts uit Neerharen verkoopt bier- en wijnpakketten om kas te spekken

Lanaken

Nu de eindejaarsperiode nadert, pakt Scouts Sint-Lambertus van Neerharen uit met een smakelijk eindejaarsconcept. “Met onze Decemberdrinks proberen we weer wat geld te krijgen in de kas van onze jeugdvereniging. Op die manier kunnen we ons kampmateriaal onderhouden”, zegt leider Lars Deridder (21). De Scouts-leden en de 34 enthousiaste leiders zetten hun schouders onder het project. “We hebben gezorgd voor bierpakketten met een selectie van tien smaakmakers. Ook de wijnpakketten zijn uiterst verfijnd en verder bieden we ook een alcoholvrij pakket aan”, zegt hoofdleider Bram Stouten (23). “Midden december leveren we alles coronaproof af bij de mensen thuis. De bestellingen worden in een doos geleverd zodat ze ook makkelijk cadeau gegeven kunnen worden met de feestdagen.” joge