104-jarige Agnes krijgt eremedaille van Nationale Strijdersbond

Heers

Agnes Vanderbemden, met haar 104 jaar de oudste inwoner van Heers, kreeg een medaille én oorkonde voor haar 50 jaar lidmaatschap van de Nationale Strijdersbond. Charly Vanandroye, voorzitter van NSB Heers, Opheers en Bovelingen, mocht de medaille opspelden in woonzorgcentrum Berkenhof in Heers: “Helaas moest dit door de strikte coronamaatregelen zonder veel toeters en bellen, maar hopelijk kunnen we er binnenkort toch op klinken. We wensten haar ook een gelukkige 104de verjaardag.”

Agnes nam het NSB-lidmaatschap over van haar echtgenoot Albert Missotten. “Albert vocht in de Tweede Wereldoorlog en nam deel aan de 18-daagse veldtocht. Later ging bij het verzet en maakte hij deel uit van het lokale schuiloord Otarie van het Geheim Leger”, zegt Elie Missotten, secretaris van NSB Heers en neef van Agnes. “Tante Agnes - Neiske noemen we haar - ging regelmatig mee naar de herdenkingen tot de dood van Albert. Sindsdien is ze niet meer geweest, maar ze bleef wel lid.” frmi