Leerlingen basisschool de Startbaan keren met teletijdmachine naar het verleden

Dilsen-Stokkem

De leerlingen van het vijfde leerjaar van basisschool De Startbaan in Lanklaar hebben samen met hun juf Lore Schuermans een teletijdmachine gebouwd. “Het is een hele grote tijdmachine”, zegt Zarah Isaris. “Je kan er instappen en dan waan je je in de ruimte. Je kan naar het verleden vliegen en naar de toekomst. We hebben de tijdmachine gemaakt als een groepswerk. In groepjes in onze klas onderzoeken we elk een periode. Iedere groep presenteert zijn werk aan de andere leerlingen van de klas.”

“We hebben de Romeinse tijd al achter ons”, zegt Oya Hammani. “We leerden rekenen met Romeinse cijfers en kwamen te weten dat de Romeinen in de Maasvallei Heirbanen aangelegd hebben. In ons dorp heten deze straten de Mulheim, de Oude Baan, de Broekhofstraat en de Soerveldweg. We hebben ook een taaltijd gehad en leerden werken met werkwoorden in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd. Volgende week komt de muzische tijd en werken we met ritmes.” En het moet allemaal niet te snel gaan. “De tijd vliegt snel, maar wij doen het op ons niveau, een hele maand lang”, besluit Cristian Di Giorgio. mmd