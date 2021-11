Bewoners Meulenberg buigen zich over de toekomst van hun wijk

Houthalen-Helchteren

Vrijdagavond verzamelden dertig buurtbewoners in het Casino om zich te beraden over de toekomst van Meulenberg. Ze werden daarbij begeleid door doctoraatsstudenten van de UHasselt en iemand van Plusoffice. “Meulenberg kent heel wat groene zones en ontmoetingsplekken, maar die worden onvoldoende benut”, zegt Hannelore Goyens van UHasselt. “Daarom schakelde de gemeente ons in om met bewoners en gebruikers van de wijk op zoek te gaan naar hoe we die ruimtes beter kunnen benutten en inrichten.”

Uit de gesprekken bleek dat de Chiro, die gevestigd is in Berkenveld, nood heeft aan meer sociale controle om vandalisme en overlast tegen te gaan. Een betere inkijk door de bomen en een zachtere omheining kunnen hier al voor een deel aan tegemoetkomen. De mogelijke verhuizing van voetbalclub Eendracht naar Berkenveld zag men niet zitten. Een groepje vrouwen vroeg naar een eigen ontmoetingsplaats en fitnessruimte. Als ontmoetingsruimte bood de aanwezige buurtwerker de dames meteen het buurthuis aan. Andere thema’s die aan bod kwamen, waren onder meer het onderhoud van de plantsoenen en stoepen, verkeersremmers, een picknickruimte, een sportveldje, zitbanken, meer diversiteit en een wandelpad naar de Haagdoornheide. jli