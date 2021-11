Kinderen lezen voor aan blindengeleidehonden in Genkse bibliotheek

Genk

Voorlezen aan honden, in de stedelijke bibliotheek van Genk kan het. Het nieuwe project werd afgelopen zaterdag voorgesteld en heeft vooral tot doel om kinderen aan te zetten om te lezen. “En dat bevordert de leesvaardigheid”, zegt schepen van Talentontwikkeling Anniek Nagels. “Onderzoek heeft uitgewezen dat voorlezen aan honden erg leuk is en kinderen een succeservaring bezorgt. En dat vergroot dan weer het zelfvertrouwen en de motivatie om te lezen.”

Ook de Blindengeleidehondenschool van Genk werkt mee aan het project. In de school worden honden opgeleid om mensen met een visuele beperking te helpen. Stil blijven liggen en aandachtig luisteren, maakt deel uit van de training van zo’n hond. In die zin is een samenwerking tussen de hondenschool en de stedelijke bibliotheek een win-winsituatie. cn