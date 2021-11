Nieuw soort drugs gevonden bij controle in Hoeselt: cocktail van hoestsiroop met frisdrank of snoep

Bij een controle op de Bilzersteenweg in Hoeselt heeft de politie een nieuw soort drugs in beslag genomen. Het gaat om een stroperige vloeistof die de naam ‘Lean’ heeft. De bestuurder heeft zijn rijbewijs voor 15 dagen moeten inleveren.

De auto uit Oudsbergen werd zondag in Hoeselt aan de kant gezet. Er zaten drie personen in. Een van hen had speed bij. In een plastic fles vonden de agenten nog een stroperige vloeistof. Vlakbij lagen nog twee van die flessen. Die had het trio net voor de controle uit de auto gegooid.

Purper drank

Bij een huiszoeking werden gebruikershoeveelheden cannabis, speed en opnieuw dezelfde stroperige vloeistof gevonden. Ook werden aanmaakproducten voor drugs gevonden. Een eerste onderzoek wijst erop dat de verdachte siroop een nieuw soort drugs betreft, met name ‘Lean’ ook bekend onder de naam ‘Purple drank’ of ‘Syrup’. Het zijn straatnamen voor een cocktail van hoestdrank met frisdrank of snoep. De stoffen in het drankje die een roes opwekken, zijn codeïne, dextromethorphan en promethazine.

Speekseltest

De bestuurder van de wagen legde een positieve speekseltest af. Hij mocht meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Omdat hij ook geen geldige verzekering kon voorleggen, werd zijn auto getakeld. Op het commissariaat in Bilzen werd de passagier verhoord bij wie de huiszoeking gebeurde. Hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor het drugsbezit, vermoeden van drughandel, en wapenbezit.

Hiphop

Voor professor toxicologie Jan Tytgat is ‘lean’ niet meer helemaal nieuw. “Het is een drugs die recent vanuit het Amerikaans hiphopmilieu naar hier is overgewaaid. De frisdrank of snoep wordt aan codeïne, dextromethorphan of promethazine toegevoegd om het lekker te maken. Het middel werkt eerder dempend en kan ook duizeligheid veroorzaken.”

Dat het middel aan populariteit wint, heeft volgens de professor vooral te maken met laagdrempeligheid om eraan te geraken. “Voor hoestsiropen met dextromethorphan of middelen tegen allergie waar promethazine in zit, moet je niet altijd een voorschrift hebben. Door er wat frisdrank of snoep bij de doen, heb je een relatief goedkoop roesmiddel. Daarom is het vooral populair bij de jeugd. “

Risico

Geheel ongevaarlijk is het purper drankje trouwens niet. “Je kan er allerlei bedenkingen bij maken. Het is een cocktail van ingrediënten. Zeker weten wat er in zit, doe je dus nooit. Daarbij kan het in combinatie met een andere drugs gevaarlijk worden. Op termijn treedt er ook gewenning op en bovenal; in het lichaam kan de stof door de ontgiftende lever worden omgezet in morfine en zit je dus met een zwaardere drugs in je lichaam.”