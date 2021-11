Soroptimisten verwennen moeders van Vincentius met verzorgingsproducten

Maaseik

De soroptimisten van Maaseik - die intussen al veertig jaar actief zijn - maakten zopas hun motto ‘vrouwen voor vrouwen’ extra waar. Van Vincentius Maaseik-Kinrooi vernamen ze dat er ruim 150 gezinnen wekelijks hun voedselhulp komen ophalen. “We veranderden ons motto in ‘moeders voor moeders’ en met de feestperiode voor ogen stelden we 150 pakketjes met luxeverzorgingsartikelen samen”, zegt Annemie Crijns van Sorop. “We konden dit verwezenlijken dankzij onze sponsorgelden en met de hulp van talrijke apotheken in het Maasland.” Tijdens de voedselbedeling bij Vincentius vorige week namen de moeders heel blij hun verwengeschenkje in ontvangst. “Dit zijn producten die ik voor mezelf niet zou kopen, maar ik ben hier zo blij mee”, zegt een dankbare moeder. roma