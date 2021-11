De Croo waarschuwt: “De eindejaarsfeesten hangen af van ons gedrag”

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Zullen we Kerst en Nieuwjaar kunnen vieren? En hoe dan? “Er is weinig zeker in deze pandemie”, zo verklaarde De Croo. “De enige zekerheid is de impact van ons eigen gedrag. Als we op een verenigde manier onze contacten verminderen, remt dat de verspreiding van het virus af. Net als respect hebben voor de social distance, een mondmasker dragen, je laten vaccineren… Of en hoe we de eindejaarsfeesten zullen kunnen vieren, zal dus sterk afhangen van ons gedrag.”

De premier verklaarde wel “dat het leven door moet gaan” en is geen voorstander van nog striktere coronamaatregelen in te voeren. “De huidige maatregelen zijn al niet voor de hand liggend, dat beseffen we. Ze vergen een inspanning van iedereen, maar alleen zo kunnen we het virus indijken.”