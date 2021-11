Zonhovenaren planten 13.500 boompjes op twee dagen

Zonhoven

Het natuurgebied de Teut in Zonhoven is sinds vorige week alweer een flink stuk groter. Vrijdag gingen de leerlingen van enkele basisscholen aan de slag om er bomen te planten. “Het gaat om ons toekomstbomenbos”, leggen burgemeester Johny De Raeve en schepen Frederick Vandeput uit. “Dat bestaat uit inheemse bomen die beter bestand zijn tegen de klimaatopwarming.”

In totaal lagen 13.500 kleine boompjes klaar. Dat was veel werk en dus kreeg de gemeente hulp van enkele basisscholen. Die kwamen vlijtig mee de boompjes in de grond steken. Ook zaterdag kwamen inwoners van Zonhoven een handje helpen. Langs het toekomstbomenbos in de buurt van de Schemmersberg loopt de gele wandelroute, zodat iedereen de volgende jaren de 13.500 boompjes kan zien groeien tot een volwassen bos. toro