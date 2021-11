Tongerse die wereld veroverde met dromenvangers verongelukt in Duitsland

Op de A4 in Duitsland is zondagochtend Kaat Swartebroeckx uit Tongeren verongelukt. De auto waarin zij zat, stond stil langs de autosnelweg toen twee auto’s aan het slippen gingen en er tegen botste. De man van Kaat raakte zwaargewond.

Het ongeval gebeurde rond 7 uur in de richting van het stadje Olpe. Kaat en haar man reden op de autosnelweg toen het begon te sneeuwen. Kaat voelde zich wat onzeker en zette de auto aan de kant. Bedoeling was dat haar man verder zou rijden. Hij stapte uit en zij kroop over de zetel. Op dat moment werd de auto door twee andere slippende voertuigen geraakt. De vrouw van 22 jaar zat in het wrak gekneld. Voor haar kwam alle hulp te laat.

Haar echtgenoot werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Intussen heeft hij de intensive care mogen verlaten. Nog twee andere personen raakten bij het ongeval gewond. Ze werden naar ziekenhuizen in de buurt gebracht.

Dromenvangers

Kaat Swartebroeckx startte als 15-jarige Dreamcatchers for Golden Warriors op. Ze maakte met de giften die ze hiervoor kreeg dromenvangers voor zieke kindjes over heel de wereld. Op de sociale media komen de steunbetuigingen binnen.

