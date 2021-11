Filmpje van vier stilstaande trams op Brussels kruispunt gaat viraal

Op sociale media gaat sinds vrijdag een opvallende video rond. Op de beelden is te zien hoe verschillende trams van de MIVB elkaar lijken te blokkeren op een kruispunt in Schaarbeek. De video is intussen al meer dan twee miljoen keer bekeken. (avh)

Volgens de MIVB dateren de beelden van vrijdag. Door een geblokkeerd werfvoertuig waren tramlijnen drie en zeven er even onderbroken, waardoor ook elders problemen ontstonden. Deze beelden zijn gemaakt aan het kruispunt van de Lambermontlaan en de Prinses Elisabethlaan in Schaarbeek.

‘Het werfvoertuig stond een eind verderop stil, van ongeveer 5 uur ‘s ochtends’, legt Guy Sablon van de MIVB uit aan VRT Nws. ‘Dat heeft gevolgen voor de hele lijn. Het is niet zo dat de trams elkaar ingesloten hebben. Zodra het eerste voertuig kon voortrijden, konden ook de andere trams vertrekken.’