Vader van Novak Djokovic verwacht dat zijn zoon forfait zal geven voor de Australian Open

Of Novak Djokovic begin volgend jaar deelneemt aan de Australian Open, is nog steeds een groot vraagteken. De Servische nummer 1 van de wereld moet zich dan verplicht laten vaccineren tegen het coronavirus. Tot dusver wilde hij daarover geen duidelijkheid scheppen. Volgens zijn vader is de kans alvast klein dat Djokovic naar Melbourne zal afzakken.

“Onder deze druk en omstandigheden is het waarschijnlijk dat hij niet zal deelnemen”, verklaarde Srdjan Djokovic zondag op de Servische televisie.

Tennissers die er in januari op het eerste grandslamtoernooi van het jaar willen bij zijn, moeten gevaccineerd zijn. De 34-jarige Djokovic kreeg al meermaals de vraag of dat bij hem het geval is, maar noemde dat steeds een privézaak.

“Iedereen heeft het recht over zijn eigen gezondheid te beslissen. Of je gevaccineerd wordt of niet, daar moet iemand zelf over kunnen beslissen”, vervolgde Srdjan Djokovic.

Novak Djokovic won de Australian Open al negen keer en kan mits een tiende zege geschiedenis schrijven en zijn 21e grandslamtitel veroveren. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden voor Roger Federer en Rafael Nadal. Toernooidirecteur Craig Tiley liet onlangs wel duidelijk verstaan dat voor Djokovic geen uitzondering op de regels zal worden gemaakt. “Uiteraard hebben we liever dat Novak hier zal spelen, maar hij weet dat hij dan gevaccineerd zal moeten zijn.” De Australian Open vindt plaats van 17 tot 30 januari.