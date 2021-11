Stephen Curry leidt Golden State naar winst bij Clippers met zeven driepunters, LA Lakers zetten Detroit opzij in NBA

De Golden State Warriors hebben zondagavond hun koppositie in de Western Conference van de NBA verstevigd. In het Staples Center van de Los Angeles Clippers behaalden ze een 90-105 overwinning.

Het duel ging gelijk op tot aan de rust (44-42) maar daarna namen de bezoekers onder impuls van de onvermijdelijke Stephen Curry de bovenhand. De 33-jarige Amerikaan, goed voor twee MVP-titels (2015, 2016), kroonde zich tot topschutter met 33 punten waaronder zeven driepunters, zijn specialiteit. Bij de thuisploeg scoorde Paul George 30 punten.

Voor de Warriors was het de achttiende zege van het seizoen. Het team uit San Francisco verloor nog maar twee keer. Toch voelen ze in het klassement de hete adem in de nek van de Phoenix Suns (17 overwinningen, drie nederlagen). Die wonnen intussen al zestien keer op rij, bijna een evenaring van het clubrecord.

De Los Angeles Lakers moeten voorlopig tevreden zijn met een zesde plaats. Zondagavond zetten ze Detroit opzij met 110-106. LeBron James maakte 33 punten en deelde 9 assists uit.

In de Eastern Conference ging uittredend kampioen Milwaukee met 100-118 winnen bij Indiana. De Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo tekende met 26 punten en 13 rebounds voor een double-double.