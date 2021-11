Hasselt

Philippe Nulens (63) uit Hasselt, projectleider bij interieurwerken Poels in Zelem.

Liliane Hick (63) uit Hasselt, gepensioneerd ambtenaar FOD Financiën.

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Vandaag dag op dag 28 jaar geleden is de vonk overgesprongen in café Oriental in Hasselt”, zegt het stralende bruidspaar. (raru)

