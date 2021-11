Jonge vader gestorven na aanval op straat door 11 man: “Zijn moordenaars verdienen strengste straf”

Yunus Calik werd vorige week in mekaar geschopt en overleed later in het ziekenhuis — © Brent Saey, Leen De Smedt

Een wake voor de vermoorde Yunus Calik (36) uit Aalst is zaterdag bijgewoond door heel wat Turkse hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de ambassadeur zelf. De papa van twee werd vorige week zaterdagnacht in het centrum van Aalst door elf man in mekaar geschopt. Hij overleed woensdag in het ziekenhuis. De daders zijn nog niet opgepakt, maar de zaak zou in een stroomversnelling zitten.