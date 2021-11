Titelverdediger Spanje uitgeschakeld in Davis Cup, Rusland, Duitsland, Zweden en Servië wel door

Titelverdediger Spanje heeft zich zondag voor eigen publiek niet voor de kwartfinales van de Davis Cup kunnen plaatsen. In Madrid verloren de Spanjaarden met 2-1 van Rusland, dat zich zo tot groepswinnaar kroonde. Ook de beste twee runners-up mochten door, maar daar was Spanje niet bij.

Feliciano López (ATP-106) wees Spanje nog wel de goede richting door Andrey Rublev (ATP-5) met 2-6, 6-3 en 6-4 te verslaan, maar Pablo Carreno Busta (ATP-20) leed vervolgens een 6-2, 7-6 (7/3) nederlaag tegen Daniil Medvedev (ATP-2). In het beslissende dubbelspel wonnen Rublev en Aslan Karatsev met 4-6, 6-2 en 6-4 van López en Marcel Granollers.

Ook Duitsland gaat als groepswinnaar naar de kwartfinales. Het versloeg daarvoor Oostenrijk met 2-1. De Duitsers kwamen eerst op achterstand door een 6-1, 7-5 nederlaag van Dominik Köpfer (ATP-54) tegen Jurij Rodionov (ATP-139). Jan-Lennard Struff (ATP-51) bracht ze weer langszij met 7-5, 6-4 winst tegen Dennis Novak (ATP-118), waarna Kevin Krawietz en Tim Pütz in het dubbel met 6-3 en 6-4 de maat namen van Oliver Marach en Philipp Oswald.

In zijn eerste groepswedstrijd had Duitsland zaterdag met 2-1 gewonnen van het Servië van ‘s werelds nummer één Novak Djokovic. Zondag konden Djokovic en co opgelucht ademhalen. Zij gaan als één van de beste tweedes door, net als Zweden.

In de kwartfinales neemt Italië het maandag in Turijn op tegen Kroatië, staat Groot-Brittannië dinsdag in Innsbruck tegenover Duitsland, speelt Servië woensdag in Madrid tegen Kazachstan en geeft Rusland donderdag in Madrid Zweden partij.