Mercedes gaat in 2022 door met Nyck De Vries en Stoffel Vandoorne in Formule E: “Never change a winning team”

Stoffel Vandoorne en de Nederlander Nyck de Vries zijn ook in 2022 de piloten van Mercedes in het Formule E-kampioenschap. Dat bevestigde de Duitse renstal zondag bij de teampresentatie. “Never change a winning team”, klonk het.

De 29-jarige Vandoorne en de 26-jarige De Vries vormen al voor het derde jaar op rij het rijdersduo van Mercedes. Afgelopen seizoen bezorgden ze het Duitse merk de constructeurstitel. De Vries werd ook individueel wereldkampioen, Vandoorne eindigde op de negende plaats.

“Continuïteit is belangrijk in de Formule E”, weet Vandoorne. “Het verschil tussen de rijders en de teams is zo klein, dat een goede verstandhouding met de hele crew erg belangrijk wordt. Je moet elkaar echt begrijpen, duidelijk kunnen maken wat je nodig hebt van de wagen om te kunnen verbeteren en prestaties neer te zetten. We bespreken vaak nieuwe ideeën, onderzoeken met heel het team of ze de moeite lonen of dat we onze tijd beter aan iets anders kunnen besteden. Samen proberen we constant onze rondetijden te verbeteren.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Stabiliteit en continuïteit spelen zeker een grote rol”, beaamt teambaas Ian James. “Wat niet stuk is, moet je niet proberen te maken. Dat betekent niet dat er geen ruimte is voor verbetering. Nyck en Stoffel spelen daar allebei een cruciale rol bij. Ze hebben het al geweldig gedaan als rijders voor ons team, dat we samen met hen van nul hebben opgebouwd. Onze rijders hebben daaraan een fantastische bijdrage geleverd. Dat we met hen door kunnen gaan, is dan ook een enorm voordeel.”

Het Formule E-seizoen gaat in het weekend van 28 en 29 januari van start met een dubbele ePrix in het Saoedische Diriyah.