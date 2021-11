Peter Wright rekent pas in beslissende leg af met Ryan Searle en wint Players Championship darts

Peter Wright (PDC-2) heeft zondag in het Engelse Minehead het Players Championship darts gewonnen. De 51-jarige Schot zette zijn naam voor het eerst op de erelijst door in de finale met het kleinste verschil, 11-10, te winnen van de Engelsman Ryan Searle (PDC-22).

In een best of 21 legs was het verschil tussen Wright en Searle nooit meer dan twee legs. Bij een 10-8 voorsprong miste “Snakebite” Wright twee darts voor de overwinning en ook in leg twintig liet hij een kans onbenut. Searle gooide een 103 uitworp om de bordjes gelijk te hangen. In het beslissende leg prikte Wright een 64 uitworp weg voor de eindzege.

Wright, die in de kwartfinales de Nederlandse titelverdediger Michael van Gerwen (PDC-3) met 10-6 wandelen stuurde en in de halve finales de Welsman Jonny Clayton (PDC-8) met 11-6 versloeg, hield aan de overwinning 118.000 euro over. Voor Searle, die op zijn weg naar de finale de Noord-Ier Daryl Gurney (PDC-23) en de Ier Brendan Dolan (PDC-28) aan de kant zette, was er 59.000 euro weggelegd.

De Engelsman Tedd Evetts is de nieuwe jeugdwereldkampioen darts. In de finale versloeg hij de Noord-Ier Nathan Rafferty met 6-4.