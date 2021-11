Koude start van de week: gevaar voor rijm- en ijsplekken

De dag start maandag eerst in vele streken droog. Later volgen vooral over de noordoostelijke landshelft enkele buien. De maxima schommelen van 0 tot 7 graden.

Er is gevaar voor rijm- of ijsplekken en aanvriezende mistbanken, meldt het KMI.

In de loop van de dag verwacht het KMI vooral over het oosten en het noordoosten meer wolken met enkele regenbuien of in de Ardennen een paar sneeuwbuien. Over het zuidwestelijke deel blijft het dan meestal droog met soms opklaringen. We halen maxima van 0 tot 2 graden in de Ardennen, rond 4 graden in het centrum en tot 7 graden in het westen.

In de nacht van maandag op dinsdag komt er geleidelijk aan regen vanaf de kust en sneeuw in de Ardennen. De minima gaan van -3 tot +4 graden.

Dinsdag is er aanvankelijk nog sneeuw in de Ardennen en regen in de rest van het land. In de namiddag wordt het meestal droog in het westen met enkele opklaringen. Het wordt zachter bij maxima van 5 tot 11 graden.

Woensdag gaat het eerst vrij stevig regenen. Later wordt het vanaf de kust wisselend bewolkt met enkele buien. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden aan zee.

Onze weerman Ruben Weytjens: “Kans op enkele buien maar van tijd tot tijd ook ruimte voor de zon”