12 gewonden geteld na zware aardbeving Peru

De aardbeving vond om 5.52 uur plaatselijke tijd plaats in de jungle in het noorden en een gebied aan de middenkust, preciseerde het nationale geofysisch instituut van Peru eerder al. Het epicentrum lag volgens het instituut 98 kilometer ten oosten van Santa Maria de Nieva, op een diepte van 131 kilometer.

Volgens een eerste inschatting zijn 408 huizen getroffen, waarvan er 110 onbewoonbaar zijn en 17 verwoest. Daarnaast is ook zowat 4.400 kilometer aan wegen beschadigd.

Peru ligt aan de zogenaamde ‘ring van vuur’ in de Stille Oceaan met een hoge seismische activiteit. In die ‘Ring of fire’ wordt zowat 90 procent van alle seismische activiteit in de wereld opgetekend.