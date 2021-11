Echtpaar op Schiphol aangehouden voor vlucht uit quarantainehotel

De Nederlandse politie heeft zondag op Schiphol een echtpaar aangehouden dat uit een quarantainehotel was gevlucht. Het stel is aangehouden in een vliegtuig dat op het punt stond te vertrekken. Beide personen zijn overgedragen aan de Gemeentelijke gezondheidsdienst.

Een politiewoordvoerder laat weten dat het gaat om het hotel in de regio Kennemerland waar positief geteste reizigers uit Zuid-Afrika in isolatie zitten. In het hotel zien particuliere beveiligers erop toe dat de gasten die in isolatie moeten blijven zich daar ook aan houden. Buiten zorgt politie ervoor dat niemand het hotel binnenkomt die er niets te zoeken heeft.

Hoeveel van de besmette reizigers uit Zuid-Afrika nog in het hotel zitten, is niet duidelijk. De bewaking blijft er ook, zolang gasten in isolatie zitten in het hotel. Iemand kan alleen naar huis om daar verder in isolatie te blijven als er sprake is van “beschermd vervoer”.

In totaal zijn 624 passagiers die vrijdag uit Zuid-Afrika op Schiphol arriveerden getest op het coronavirus. Onder hen testten 61 positief. Bij13 personen is tot nu toe de omikronvariantvan het coronavirus aangetroffen, maar het onderzoek naar alle positief geteste personen is nog niet afgerond.