En toen ging het licht uit

De wedstrijd Pelt-Bevo (BENE-League) was precies 23 seconden ver toen plots een deel van de verlichting in sportcentrum Dommelhof uitviel. “Een deel van de lampen kregen we nog aan de praat maar volgens de scheidsrechters Cappa en Schreder onvoldoende om de wedstrijd te laten doorgaan”, vertelt Sven Spooren van Pelt. “Bevo maakte meteen duidelijk dat het de wedstrijd wel wilde herspelen en liet dat ook zo vermelden in het rapport van waarnemer Philip Hendrix. Maar de beslissing ligt natuurlijk bij de board van de BENE-League.” En Pelt hoopt die wedstrijd alsnog te kunnen spelen. Een forfaitnederlaag zou in volle strijd voor een plaats in de Final Four ongelegen komen.