Overzicht van de trainerscarrousel in de Jupiler Pro League: van Beerschot over Standard naar Cercle

Yves Vanderhaeghe werd zondagvoormiddag ontslagen als coach van Cercle Brugge. Het was de zesde stop in de trainerscarrousel in de Jupiler Pro League. Een overzicht van alle trainerswissels.

15 september: Peter Maes wordt als eerste ontslagen in de Jupiler Pro League. De trainer van Beerschot pakte maar 1 op 21 bij het begin van het seizoen en werd ondanks zijn komst van bij STVV enkele maanden eerder al bedankt voor bewezen diensten. Marc Noë werd interimtrainer.

21 september: De Argentijn Javier Torrente (52) wordt aangesteld als de nieuwe trainer van Beerschot. De voormalige assistent van Marcelo Bielsa arriveert met zijn broer Diego als videoanalist. De assistenten Greg Vanderidt en Frank Magerman worden ook toegevoegd aan de staf.

© BELGA

4 oktober: Mbaye Leye krijgt de bon bij Standard na een rapport van 3 op 15 en een twaalfde plaats in het klassement. Leye had Standard op 30 december 2020 overgenomen na het ontslag van de Fransman Philippe Montanier.

7 oktober: Luka Elsner wordt aangesteld als de nieuwe coach van Standard. Elsner was sinds januari actief als coach van KV Kortrijk, maar besliste om naar Luik te trekken als de nieuwe T1. De 39-jarige Sloveen wordt geassisteerd door Will Still (28), die een verleden heeft in de staf van de Rouches.

12 oktober: Karim Belhocine is opnieuw coach van KV Kortrijk. Hij tekent een contract van onbepaalde duur. De Franse Algerijn van 43 jaar spendeerde twee seizoenen als coach van Charleroi en was voordien al in verschillende functies actief in Zuid-West-Vlaanderen.

© BELGA

28 november: Yves Vanderhaeghen krijgt zijn C4 bij Cercle Brugge, waar hij sinds februari dit jaar actief was. De coach werd ontslagen ondanks een 3-1 zege tegen KV Mechelen de dag voordien, pas de derde zege van het seizoen voor de West-Vlamingen. De voormalige Rode Duivel werd de dag zelf nog vervangen door de Oostenrijker Dominik Thalhammer, die voordien voor LASK Linz en de Oostenrijkse voetbalbond werkte. Thalhammer tekent bij De Vereniging tot 2023.