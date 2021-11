Kanye West heeft spijt van gooi naar presidentschap

Hij zegt dat hij zich kandidaat stelde zonder degelijke voorbereiding. Ook verwees Ye naar de Make America Great Again-petjes van ex-president Donald Trump, die hij vaak in het openbaar droeg. “Mijn vrouw vond het niet leuk dat ik die pet droeg.”

In diezelfde periode bracht hij Kim Kardashian in verlegenheid toen hij tijdens een campagnebijeenkomst vertelde dat zij ooit een abortus overwoog toen ze voor de eerste keer in verwachting was. “Al die incidenten hebben bijgedragen tot onze scheiding. Het enige waar ik nu aan denk, is hoe ik mijn familie weer bij elkaar kan krijgen en hoe ik de pijn die ik heb veroorzaakt, kan genezen.” (tove)