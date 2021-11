“Stress. We hadden zeer veel stress.” Dixit Darline Devos, voorzitster van Miss België. De huidige Miss België moest namelijk in Israël geraken voor de Miss Universe-verkiezing, maar door de nieuwe, oprukkende Omikronvariant leek het even of ze niet binnen mocht. “Uiteindelijk mocht ze toch vertrekken”, aldus een opgeluchte Devos.