‘Ciro’ is terug: Dries Mertens scoort twee heerlijke goals in twintig minuten voor Napoli

Voor de wedstrijd werd Diego Maradona geëerd met een groot standbeeld, nadien nam zijn opvolger in de clubstatistieken van SSC Napoli de rol over als man in de spotlights. Dries Mertens scoorde al twee keer in de eerste helft van Napoli tegen Lazio Rome.

Eerst opende de Poolse middenvelder Piotr Zielinski de score, daarna was het tijd voor de publiekslieveling om nog eens ouderwets uit te halen. De Leuvenaar nam de bal goed mee, kapte heerlijk zijn mannetje uit en deponeerde de 2-0 koelbloedig in de rechterbenedenhoek.

Goed tien minuten later was hij weer van dienst. Hij nam de bal op de rechterflank aan en trapte met zijn rechter heerlijk de bal in een boog in de verste winkelhaak. De Italiaanse speaker en supporters in het stadion in Napels gingen alvast helemaal door het dak.